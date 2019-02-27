Евгений Малкин вышел на 4-е место в НХЛ по победным голам среди россиян

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде победил «Коламбус Блю Джекетс» — 5:2.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу, ставшую победной. Малкин вышел на четвёртое место в НХЛ по победным голам среди россиян. Воспитанник магнитогорского хоккея в 67-й раз забил победный гол в лиге, превзойдя результат Александра Могильного (66).

Национальный рекорд принадлежит капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину (105), второе место занимает Сергей Фёдоров (93), топ-3 замыкает Алексей Ковалёв (70).

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка. Голевая передача на Джейка Гюнцеля стала для него 50-й в нынешнем сезоне. Канадец достиг этой отметки в восьмой раз за карьеру и обошёл Яромира Ягра по количеству таких сезонов за «Питтсбург» (7).