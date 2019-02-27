Ларсен пропустил матч с «Металлургом» из-за повреждения

Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен не принимал участия во второй игре серии первого раунда плей-офф с «Металлургом» (4:1).



«Ларсен не сыграл, потому что получил повреждение», — сказал после матча в эфире КХЛ ТВ наставник уфимской команды Николай Цулыгин.

Уфимская команда забросила две шайбы в ворота Василия Кошечкина. Сначала результативным броском отметился Линус Умарк, затем — Максим Майоров. Во втором периоде преимущество «Салавата» укрепил Теэму Хартикайнен, после чего тренерский штаб «Магнитки» принял решение заменить Кошечкина на Артёма Загидулина. На 38-й минуте подопечные Николая Цулыгина реализовали большинство стараниями Йоонаса Кемппайнена. Команда Йозефа Яндача сумела отыграть один гол в третьем периоде усилиями Михала Булиржа, реализовавшего большинство.