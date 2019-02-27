Крикунов: ребята сделали всё для победы, Ерёменко сыграл хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги второго матча четвертьфинальной серии Западной конференции с «Йокеритом» (3:2).



«Мы знали, что будет тяжело. Сделали всё для того, чтобы выиграть. Первый бросок только во второй половине первого периода нанесли, потом игра пошла плотная, пропустили гол, сумели отыграться и во втором периоде использовали большинство, сохраняли результат. Хорошо сыграл наш вратарь Ерёменко, все ребята сделали всё для победы», — цитирует Крикунова пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



Подопечные Владимира Крикунова повели в серии до четырёх побед со счётом 2-0. В первой игре бело-голубые обыграли соперника со счётом 4:2. Третий матч состоится в Москве 1 марта.

Ерёменко вспомнил чемпионские сезоны. «Динамо» опять хлопнуло «Йокерит» «Салават» обезоружил «Магнитку», «Локомотив» не дал себя перебить, а «Авангард» опять отгрузил чемпиону шесть шайб.