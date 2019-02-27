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Плей-офф КХЛ сезона-2018/19: «Динамо» повело 2-0 в серии с «Йокеритом»

«Динамо» повело 2-0 в серии с «Йокеритом»
Елена Кузнецова
Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru
Ерёменко вспомнил чемпионские сезоны. «Динамо» опять хлопнуло «Йокерит»
«Салават» обезоружил «Магнитку», «Локомотив» не дал себя перебить, а «Авангард» опять отгрузил чемпиону шесть шайб.
Хоккей / КХЛ

Расписание игр Кубка Гагарина сезона-2018/19

В третий день плей-офф КХЛ вторые матчи прошли в сериях «Авангард» — «Ак Барс», «Металлург» — «Салават Юлаев», «Локомотив» — «Сочи» и «Йокерит» — «Динамо» Москва. Как они сложились, рассказываем в нашем обзоре дня.

«Металлург» — «Салават Юлаев» -4:1

Счёт в серии – 1-1 (2:1 ОТ, 4:1)

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 4
0:2, 0:2, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Умарк (Хартикайнен, Сергеев) – 03:25 (5x5), 0:2 – Майоров (Кугрышев, Хохряков) – 08:49 (5x5), 0:3 – Хартикайнен (Ткачёв) – 33:37 (5x5), 0:4 – Кемппайнен (Кугрышев, Хартикайнен) – 37:19 (5x4), 1:4 – Булирж – 52:55 (5x4)

«Салават» в первом матче смог пробить Кошечкина всего один раз за почти 100 минут, проиграл и ко второй игре наладил прицел. Филип Ларсен не попал в заявку из-за травмы, а Антон Бурдасов досрочно завершил игру после того, как ему в колено ударил Яков Рылов, но уфимцам это не помешало. В первом периоде «Магнитка» пропустила дважды, а затем всю концовку играла в меньшинстве.

В пятиминутном меньшинстве хозяева выстояли, но на камбэк их это не сподвигло. Кошечкин, который в первой игре тащил всё, сегодня сыграл неуверенно и был заменён после третьей шайбы. Второй матч подряд молчат ведущие звенья «Металлурга», Мозякин нанёс только один бросок, а Кулёмин – ни одного. У «Салавата» же три шайбы соорудила первая тройка, ещё одну – вторая. Серия переезжает в Уфу при равном счёте, но психологическое преимущество перешло на сторону «Салавата».

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ

«Авангард» — «Ак Барс» — 6:3

Счёт в серии – 2-0 (6:0, 6:3)

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Авангард
Омск
6 : 3
2:0, 2:2, 2:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Кошелев (Покка, Шумаков) – 09:00 (5x5), 2:0 – Михеев (Франсон, Бек) – 11:07 (4x3), 3:0 – Широков (Деарне, Бек) – 26:32 (5x5), 3:1 – Постма (Азеведу, Зарипов) – 30:39 (5x3), 3:2 – Секач (Азеведу, Ландер) – 31:57 (5x4), 4:2 – Бек (Франсон, Широков) – 34:11 (5x4), 5:2 – Стольберг (Деарне, Бек) – 48:58 (5x5), 5:3 – Постма (Азеведу, Зарипов) – 56:37 (6x4), 6:3 – Широков (Михеев) – 59:40 (en)

Поражение «Ак Барса» со счётом 0:6 в первом матче после второй игры случайностью уже не кажется. «Авангард» вновь был недосягаем для действующего чемпиона. В состав казанцев вернулся Данис Зарипов, а в воротах с первых минут сыграл Александр Шарыченков, но это не помогло. Да, Шарыченков не выручил, но дело не только во вратаре. «Авангард» был быстрее, жёстче и показывал великолепное взаимодействие, а казанцы выглядели разобранными. Примечательно, что при счёте 0:1 « Ак Барс» мог играть в большинстве, но два удаления подряд оставили гостей втроём против четверых и пропустил вторую шайбу.

«Ак Барс» всё-таки забил – «пять на три» и тут же «пять на четыре», и моментально ожил, но тут же вновь пострадал из-за недисциплинированности. Игра Казани во второй половине смотрелась пободрее, но эффективности было мало. «Авангард» забил чемпиону 12 голов в двух матчах и полностью взял контроль над серией в свои руки.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ

У «Ак Барса» нет своего Бобкова. Итоги дня плей-офф КХЛ
А в матче «Металлург» — «Салават» было слишком мало голов.

«Локомотив» — «Сочи» — 3:0

Счёт в серии – 2-0 (4:3 ОТ, 3:0)

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 0
1:0, 2:0, 0:0
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Иванов (Кронвалль) – 02:24 (5x5), 2:0 – Рафиков (Накладал) – 20:34 (5x5), 3:0 – Апальков (Коновалов, Рафиков) – 22:57 (5x4)

«Локомотив» учёл ошибки, из-за которых в первом матче пришлось спасаться с 0:2, и вторую встречу выиграл уверенно и с сухим счётом. «Сочи» пропустил по шайбе на старте двух периодов, после чего Барулина заменили на Шикина. Гости пытались не играть, а перебить железнодорожников. 49 силовых приёмов, постоянные стычки и под конец — удар в голову автору победного гола Георгию Иванову. Но у «Локомотива» себя в обиду не даст, ни в кулачных поединках, ни в игре. Результат – на табло. «Сочи» могли на что-то рассчитывать, если бы выиграли первую встречу, но с 0-2 им серию уже не вытянуть.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ

«Йокерит» — «Динамо» Москва – 2:3

Счёт в серии – 0-2 (2:4, 2:3)

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
27 февраля 2019, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 3
1:2, 0:1, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Йенсен (Лепистё) – 09:06 (5x5), 1:1 – Закриссон (Тарасов, Чайковски) – 15:23 (5x5), 1:2 – Индрашис (Кагарлицкий, Шипачёв) – 17:30 (5x5), 1:3 – Койвисто (Закриссон, Игумнов) – 28:44 (5x4), 2:3 – О'Нилл (Йормакка, Лёв) – 44:13 (5x5)

Александру Ерёменко уже 38 лет, а играет он так, будто на дворе 2013 год, когда его «Динамо» выиграло второй Кубок, а он второй год подряд признавался самым ценным игроком плей-офф. «Йокерит» давил всю игру, хоть и действовал слишком примитивно, вратарь бело-голубых отразил 46 бросков и вытащил команду в третьем периоде, особенно когда «Динамо» осталось втроём против пятерых. Также стоит отметить Патрика Закриссона, который в плей-офф наконец-то раскрылся и стал играть важную роль.

Интересно и то, что «Йокерит», предельно жёстко действовавший против «Динамо» в регулярном чемпионате, в плей-офф отказался от силовой игры. Серия поражений «шутов» в матчах с бело-голубыми тянется с 2016 года, и есть сомнения, что она прервётся в этом сезоне.

Видеообзор матча можно посмотреть на сайте КХЛ

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