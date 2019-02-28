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Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс»

Ассистентский хет-трик Кучерова помог «Тампе» обыграть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

По истечении первого периода гости вели со счётом 2:0, отличились Тайлер Джонсон и Джей Ти Миллер. На старте второго игрового отрезка забил Мика Зибанеджад, но вскоре Дэн Джирарди восстановил преимущество «Тампы» в две шайбы. Ко второму перерыву «синерубашечники» провели две результативные атаки: голы на счету Джимми Веси и Бу Нивса. Победу «молниям» в овертайме принёс Виктор Хедман.

На счету российского нападающего «молний» Никиты Кучерова ассистентский хет-трик, показатель полезности «+1», 3 броска в створ и 3 силовых приёма за 20.19 на льду. У Михаила Сергачёва 4 минуты штрафа за 13.21. Андрей Василевский отразил 33 броска из 36.

У Владислава Наместникова передача за 21.23. На счету Павла Бучневича 7 минут штрафа и 5 бросков в створ за 16.47 (6.19 – в большинстве). Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2019, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 4
0:2, 3:1, 0:0, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Джонсон (Кучеров, Строльман) – 07:52 (5x5), 0:2 – Миллер (Кучеров, Хедман) – 14:57 (5x4), 1:2 – Зибанеджад (Веси, Деанджело) – 20:56 (5x5), 1:3 – Джирарди (Стэмкос, Пойнт) – 22:53 (4x4), 2:3 – Веси (Классон, Шаттенкирк) – 23:23 (4x4), 3:3 – Нивс (Строум, Наместников) – 34:14 (5x5), 3:4 – Хедман (Кучеров) – 63:25 (3x3)
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