«Барыс» — «Торпедо»: хозяева отыгрались с 0:4 и перевели матч в овертайм

Астанинский «Барыс» продемонстрировал волевые качества в матче с нижегородским «Торпедо». К 27-й минуте команда Андрея Скабелки проигрывала со счётом 0:4, но сумела сделать камбэк и на 59-й минуте восстановила равновесие в счёте.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;

Блэкер — Полохов, Михайлис — Бойд — Шевченко;

Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Макаренко — Ураков — Ильин, Веряев.