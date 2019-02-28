«Барыс» — «Торпедо»: хозяева отыгрались с 0:4 и перевели матч в овертайм

Астанинский «Барыс» продемонстрировал волевые качества в матче с нижегородским «Торпедо». К 27-й минуте команда Андрея Скабелки проигрывала со счётом 0:4, но сумела сделать камбэк и на 59-й минуте восстановила равновесие в счёте.
Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Команды вышли на лёд в следующих составах:
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Старченко;
Блэкер — Полохов, Михайлис — Бойд — Шевченко;
Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Макаренко — Ураков — Ильин, Веряев.