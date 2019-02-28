Немировски — об упущенном преимуществе: игроки «Торпедо» придумывали лишнее

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча с астанинским «Барысом» (4:5 ОТ, 0-2 в серии). Команда из Нижнего Новгорода по ходу встречи упустила преимущество в четыре шайбы.



«Начали игру хорошо: быстрее решения принимали. Но при счете 3:0 начали отходить от игрового задания, что-то придумывать лишнее. Забили при этом четвертый гол. И после этого передали инициативу. „Барыс“ начал быстрее двигаться, а мы за ним не успевали. Это урок, чтобы ребята понимали, что, несмотря на счет, надо правильно играть всю игру. Едем домой, надеюсь, болельщики там готовятся, дадим бой», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба из Нижнего Новгорода.



«Барыс» отыграл четыре шайбы в матче с «Торпедо» и победил в овертайме