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Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги, исход будет решён в третьей игре

Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги, исход будет решён в третьей игре
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» обыграло сборную Экстралиги, составленную в основном из игроков «Юности», в ходе товарищеской серии, встреча завершилась со счётом 2:1. Напомним, в первом матче «зубры» потерпели поражение — 2:4, серия ведётся до двух побед.

Как сообщали ранее СМИ Беларуси, ценой победы в серии может стать место в Континентальной хоккейной лиге. По другой информации, серия будет ключевой для тренерских штабов обеих команд.

Напомним, в этом сезоне минское «Динамо» снова не сумело пробиться в плей-офф. Подопечные Андрея Сидоренко заняли 11-е место в Западной конференции, отстав от кубковой восьмёрки больше чем на 20 очков.

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