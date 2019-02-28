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ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»

ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась со счётом 6:2. Коллектив Игоря Никитина повёл в серии с общим счётом 2-0, следующие два матча пройдут на домашней арене «Витязя».

Счёт открыла команда гостей — на 19-й минуте Павел Чернов поразил ворота Ильи Сорокина. Московский клуб не растерялся и ударно провёл второй период, забив сразу четыре гола, — авторами точных бросков стали Михаил Григоренко, Константин Окулов, Никита Нестеров и Михаил Науменков. На 47-й минуте отставание «Витязя» сократил записавший в актив гол Борна Рендулич. На 53-й минуте Алексей Марченко установил окончательный счёт.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
28 февраля 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
6 : 2
0:1, 4:0, 2:1
Витязь
Московская область
0:1 – Чернов (Кокарев) – 18:33 (5x5), 1:1 – Григоренко (Нестеров, Капризов) – 24:51 (5x4), 2:1 – Окулов (Хансен, Шалунов) – 29:38 (5x5), 3:1 – Нестеров – 32:26 (5x5), 4:1 – Науменков (Григоренко) – 36:04 (5x5), 5:1 – Григоренко (Нестеров) – 43:37 (5x4), 5:2 – Рендулич (Швец-Роговой, Макеев) – 46:00 (5x5), 6:2 – Марченко (Окулов, Нестеров) – 50:17 (5x4)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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