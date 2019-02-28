ЦСКА одержал уверенную победу над «Витязем»

Московский ЦСКА на домашней площадке переиграл подольский «Витязь», встреча завершилась со счётом 6:2. Коллектив Игоря Никитина повёл в серии с общим счётом 2-0, следующие два матча пройдут на домашней арене «Витязя».



Счёт открыла команда гостей — на 19-й минуте Павел Чернов поразил ворота Ильи Сорокина. Московский клуб не растерялся и ударно провёл второй период, забив сразу четыре гола, — авторами точных бросков стали Михаил Григоренко, Константин Окулов, Никита Нестеров и Михаил Науменков. На 47-й минуте отставание «Витязя» сократил записавший в актив гол Борна Рендулич. На 53-й минуте Алексей Марченко установил окончательный счёт.

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