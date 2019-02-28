Команда Куляша и Фролова выбыла из плей-офф Азиатской лиги, сыграв три матча

Корейский хоккейный клуб «Дэмунг» уступил в серии плей-офф Азиатской хоккейной лиги японскому «Ниппон Пэйпер Крейнс» с общим счётом 0-3. Напомним, в составе «Дэмунга» выступают известные в России хоккеисты — вратарь Алексей Иванов, защитник Денис Куляш и нападающий Александр Фролов.



Куляш в трёх матчах отметился одной результативной передачей, Фролов — двумя.



28 ноября Куляш покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт с командой по соглашению сторон. В нынешнем сезоне КХЛ Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3».



Фролов переехал в Корею летом, нападаюший известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Авангард», «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес». Фролов провёл 579 игр в НХЛ и набрал 397 (175+222) очков. В КХЛ — 280 игр и 132 (53+79) очка.