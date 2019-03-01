«Предатель» — болельщики «Айлендерс» заклеили фамилию Тавареса на клубных майках

Во время матча регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) был продемонстрирован видеотрибьют, посвящённый форварду гостей Джону Таваресу. Он всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто». Болельщики хозяев освистали форварда во время показа видео.

Таварес в течение всего матча подвергался обструкции трибун. На первую игру бывшей звезды «островитян» в Нью-Йорке в форме другого клуба болельщики «Айлендерс» принесли клубные майки, на которых на месте фамилии Тавареса была надпись «предатель».

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Перед этой встречей на разминке болельщики бросили в Тавареса свитер «Айлендерс», но не попали в него.

Ранее фанаты «Айлендерс» записали обращение к Таваресу. Они пожелали ему продолжать «считать деньги» в «Торонто» и выразили надежду, что сумеют выиграть Кубок Стэнли и без его помощи. Также болельщики поблагодарили форварда за уход и подчеркнули, что их команда сейчас находится выше «Торонто» в турнирной таблице.