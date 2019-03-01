Болельщики «Айлендерс» освистали Тавареса во время трибьюта

Во время матча регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс» был продемонстрирован видеотрибьют, посвящённый форварду гостей Джона Таваресу. Он всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто». Болельщики хозяев освистали форварда во время показа видео.

Видео также можно посмотреть в YouTube на канале Sportsnet.

Перед этой встречей не разминке болельщики бросили в Тавареса свитер «Айлендерс», но не попали в игрока.

Ранее фанаты «Айлендерс» записали обращение к Таваресу. Они пожелали ему продолжать «считать деньги» в «Торонто» и выразили надежду, что сумеют выиграть Кубок Стэнли и без помощи Тавареса. Также болельщики поблагодарили форварда за уход и подчеркнули, что их команда сейчас находится выше «Торонто» в турнирной таблице.