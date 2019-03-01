Итоги дня НХЛ для россиян: 25 минут Радулова, серии Ничушкина, победа Худобина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 представителей России.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ). Она стала для российского голкипера третьей подряд и 80-й – в карьере. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в овертайме, проведя на льду ровно 25 минут. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 19 секунд и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 45-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 61 матча.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 28 из 31 90,3 4:3 ОТ Худобин «Даллас» 27 из 30 90,0 4:3 ОТ