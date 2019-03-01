Итоги дня НХЛ для россиян: 25 минут Радулова, серии Ничушкина, победа Худобина

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 представителей России.
Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ). Она стала для российского голкипера третьей подряд и 80-й – в карьере. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в овертайме, проведя на льду ровно 25 минут. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 19 секунд и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 45-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 61 матча.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|28 из 31
|90,3
|4:3 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|27 из 30
|90,0
|4:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|1+1
|+2
|0
|6
|0
|0
|-
|21.15
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|10
|2
|1
|0
|-
|22.01
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|0
|-
|16.06
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|15.33
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|0%
|06.24
|Ничушкин (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|1
|-
|13.19
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|+1
|0
|4
|1
|2
|-
|25.00
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|2
|1
|1
|1
|-
|11.14
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|0
|-
|16.32
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|3
|-
|27.59
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|0
|-
|18.13