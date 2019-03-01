Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Итоги дня НХЛ для россиян: 25 минут Радулова, серии Ничушкина, победа Худобина

Итоги дня НХЛ для россиян: 25 минут Радулова, серии Ничушкина, победа Худобина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. В семи матчах приняли участие 13 представителей России.

Вратарь «Далласа» Антон Худобин одержал победу в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3 ОТ). Она стала для российского голкипера третьей подряд и 80-й – в карьере. Нападающий «Старз» Александр Радулов отметился результативной передачей в овертайме, проведя на льду ровно 25 минут. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин провёл на льду 13 минут 19 секунд и снова не смог отличиться. Для форварда «Старз» этот матч стал 45-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 61 матча.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»28 из 3190,34:3 ОТ
Худобин«Даллас»27 из 3090,04:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Панарин (н)«Коламбус»1+1+20600-21.15
Кучеров (н)«Тампа»0+0-210210-22.01
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0-20210-16.06
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20110-15.33
Гурьянов (н)«Даллас»0+0000000%06.24
Ничушкин (н)«Даллас»0+0-10111-13.19
Радулов (н)«Даллас»0+1+10412-25.00
Любушкин (з)«Аризона»0+002111-11.14
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10130-16.32
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10123-27.59
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10010-18.13
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент