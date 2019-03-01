Кожевников — о СКА: я же говорил, что неправильно собирать трёх главных тренеров

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о двух поражениях СКА в серии первого раунда плей-офф КХЛ со «Спартаком» (0-2).

«Красно-белые превосходят СКА за счёт желания и правильной игры. И, конечно же, благодаря игре Гудачека. А СКА не хватает свежести и сыгранности в звеньях. Когда свежести нет, преимущество в мастерстве сразу падает. Связок нет. Есть индивидуальные действия, но связок пока не наблюдается.

Вряд ли Воробьёв не справляется с давлением и ответственностью. Он опытный человек и работал «Магнитке» главным тренером в плей-офф. Так что тут немножко другая вещь играет роль. Не думаю, что это происходит из-за давления. Но пока он не справляется. СКА не так смотрелся в чемпионате с учётом подбора игроков. Не думаю, что проблема в сборной, у него же есть помощники, которые остаются и выполняют его задания. Я же говорил, что неправильно собирать трёх главных тренеров в одной команде. Значит, что-то там происходит, значит, нет единого коллектива единомышленников.

СКА сможет выиграть только при помощи желания и самоотдачи. Психологический фундамент за два дня они могут набрать, а вот прибавить в плане физики будет очень трудно. Всё будет ясно в третьей игре, которая пройдёт второго марта в Москве», — сказал Кожевников «Чемпионату».