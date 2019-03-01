«Воробьёв сам согласился, надо отвечать». Выиграет ли СКА серию с 0-2?

Главная сенсация первого раунда плей-офф пока происходит в серии СКА со «Спартаком». Мало кто верил, что москвичи зацепятся хотя бы за одну встречу, а они выиграли уже два матча в Санкт-Петербурге и теперь возвращаются в Москву в отличном настроении.



В чём «Спартак» превосходит СКА? Нет ли ощущения, что Илья Воробьёв пока не справляется с давлением, которое выпало на него после того, как он возглавил СКА и сборную России? Сможет ли СКА выиграть серию со счёта 0-2? Эти и другие вопросы мы задали нашим постоянным экспертам. Своё мнение высказали заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, заслуженный тренер России Владимир Плющев и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

СКА трясёт, враги потирают руки! В КХЛ близится сенсация десятилетия «Спартак» отыгрался с 0:2 и вырвал вторую победу в серии за пять секунд до сирены.

«Отдельно взятым игрокам СКА не хватило дисциплины и концентрации»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов сделал особый акцент на дисциплину, опыт и внутренние резервы «армейского» клуба. Именно за счёт этого Питер может вытащить серию со «Спартаком».



— Первая игра для «Спартака» сложилась в лучшую сторону, ему помогла реализация моментов. Конечно, «Спартак» играет очень самоотверженно, не за счёт техники, а самоотверженности и огромного желания победить сильного соперника. По последней игре было видно, что СКА вышел заряженным и мобилизованным. Это показал второй период, когда питерцы сломили соперника. Именно тогда они могли забрасывать больше, чем две шайбы. В таком случае проблем у них бы не возникло. Но они забили две, а «Спартаку» было нечего терять. Ничего сверхъестественного он не сделал, московский клуб просто использовал свои моменты, которых у него было намного меньше, чем у СКА. Хозяева почувствовали, что сегодня разберутся с соперником, и в третьем периоде дал слабину сам себе. «Спартак», повторюсь, использовал моменты. За пять секунд до конца отдельно взятым игрокам СКА не хватило дисциплины и концентрации.

Справляет Илья Воробьёв или нет — судить руководителям СКА, которые ставят задачи. На Воробьёва смотрят под большим микроскопом — это факт, потому что амбиции у СКА огромные. Поэтому, проигрывая по ходу этой серии со счётом 0-2, Воробьёву надо сделать разумные решения. Опыт игр в плей-офф у него есть. Если взять «Металлург» и СКА, то это команды с великолепным подбором игроком. Там играют олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Надо выбрать правильную концепцию разговора с командой. Думаю, что сеять панику Воробьёв не будет, он умеет говорить со своими хоккеистами. СКА уже показывал, как умеет выбираться со счёта 0-3, теперь Воробьёву предстоит доказать, что в серии со «Спартаком» не всё потеряно. Красно-белые получили такой заряд эмоций, что сейчас они могут на одном желании и понимании того, что они могут пройти такого соперника, пройти дальше.

Гуськов: СКА может вытащить серию за счёт мастерства и реализации большинства. В регулярном чемпионате они были третьими по этому показателю, это о чём-то говорит.

СКА может вытащить серию за счёт мастерства и реализации большинства. В регулярном чемпионате они были третьими по этому показателю, это о чём-то говорит. У них много шансов на то, чтобы переломить ход серии за счёт большинства, но пока оно не работает в той мере, в которой должно работать. Если говорить о том же Хёрсли, он мог забивать в неравных составах, но сделал ошибку и пропустил на последних секундах. Это один из ресурсов СКА в этой серии. Мастерство у этой команды огромное, нужно просто добавить дисциплину, — заявил Гуськов.

«Российское разгильдяйство и мёртвая «скамейка». Почему проигрывает СКА Илья Воробьёв снова уверен, что следующий матч со «Спартаком» сложится для его команды иначе.

«Как и любому тренеру, Воробьёву надо за это отвечать»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что на главного тренера СКА Илью Воробьёва выпала большая нагрузка, но специалист сам под ней подписался.



— Конечно, я удивлён тем результатом, который есть на сегодняшний день. Ничего не предвещало случившегося. По всей видимости, свою роль играет психологический момент. СКА гладко и уверенно провёл регулярный чемпионат, а в плей-офф запахло сенсацией. Болельщики «армейцев» рассчитывали, что их любимая команда исправит оплошность после неудачной первой встречи. Но всё оказалось не так просто. Зато радуются поклонники красно-белых.

Совмещение должностей главного тренера клуба и сборной – достаточно серьёзное испытание для любого специалиста. В современных условиях справляться с такой нагрузкой крайне тяжело. Но Илья Воробьёв принял решение. Значит, предложение, которое было сделано, полностью его устроило. Теперь, как и любому тренеру, надо за это отвечать. Думать над тем, как выкарабкаться из ситуации. Искать пути решения проблемы.

Плющев: В современных условиях справляться с такой нагрузкой крайне тяжело. Но Илья Воробьёв принял решение. Значит, предложение, которое было сделано, полностью его устроило. Теперь, как и любому тренеру, надо за это отвечать.

У Питера команда с характером. Они выбирались и не из таких передряг. Вспомните противостояние с ЦСКА, когда хоккеисты Вячеслава Быкова отыгрались с 0-3 в серии и выиграли её. Я тогда был главным арбитром КХЛ, прекрасно помню это сражение. В плей-офф команды играют до четырёх побед, всё ещё впереди. Но если в начале серии всё было очевидно, то сейчас стало непредсказуемо, — сказал Плющев.

«Неправильно собирать трёх главных тренеров в одной команде»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что СКА в серии со «Спартаком» не хватает сыгранности в звеньях. Также Кожевников отметил игру вратаря красно-белых Юлиуса Гудачека.



— Красно-белые превосходят СКА за счёт желания и правильной игры. И, конечно же, благодаря игре Гудачека. А СКА не хватает свежести и сыгранности в звеньях. Когда свежести нет, преимущество в мастерстве сразу падает. Связок нет. Есть индивидуальные действия, но связок пока не наблюдается.



Вряд ли Воробьёв не справляется с давлением и ответственностью. Он опытный человек и работал «Магнитке» главным тренером в плей-офф. Так что тут немножко другая вещь играет роль. Не думаю, что это происходит из-за давления. Но пока он не справляется. СКА не так смотрелся в чемпионате с учётом подбора игроков. Не думаю, что проблема в сборной, у него же есть помощники, которые остаются и выполняют его задания. Я же говорил, что неправильно собирать трёх главных тренеров в одной команде. Значит, что-то там происходит, значит, нет единого коллектива единомышленников.

Кожевников: Я же говорил, что неправильно собирать трёх главных тренеров в одной команде. Значит, что-то там происходит, значит, нет единого коллектива единомышленников.

СКА сможет выиграть только при помощи желания и самоотдачи. Психологический фундамент за два дня они могут набрать, а вот прибавить в плане физики будет очень трудно. Всё будет ясно в третьей игре, которая пройдёт 2 марта в Москве, — сказал Кожевников.