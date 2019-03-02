Алтыбармакян: первая победа в серии с «Локомотивом» пришла за счёт работы

Нападающий хоккейного клуба «Сочи» Андрей Алтыбармакян поделился эмоциями после победы в игре с ярославским «Локомотивом» (3:2 ОТ). Счёт в серии первого раунда плей-офф — 2-1 в пользу «железнодорожников».

«Первая победа пришла за счёт работы. Потому что в третьем периоде очень сильно прибавили, работали. Сил оставалось немного, но мы выжали максимум, начали хорошо овертайм, забили и благодаря этому выиграли.

Играли строго? Да, мы ещё с третьего периода второго матча в Ярославле хорошо начали играть. Тренеры внесли коррективы, всю игру мы придерживались одного задания и поэтому упорная работа нам дала плоды.

Пропускал прошлый матч, а теперь сделал дубль? Это было умное тренерское решение», — приводит слова Алтыбармакяна пресс-служба «Сочи».