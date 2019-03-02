Малкин: у «Питтсбурга» было больше моментов, но таков хоккей

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Баффало Сэйбрз» (3:4 ОТ). Российский форвард подчеркнул, что команда имела больше опасных моментов.



«У нас было больше моментов, но таков хоккей. Иногда такое случается. Они забили в последние три минуты, а мы должны больше блокировать броски и помогать вратарю. Это хоккей, иногда тебе не везет», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на четвёртой минуте открыл форвард хозяев Джек Айкел. Через 56 секунд Ник Бьюгстад восстановил равновесие, но Коннор Шири вскоре вновь вывел «клинков» вперёд. «Питтсбург» в конце второго периода провёл две результативные атаки усилиями Патрика Хёрнквиста и Сидни Кросби. На 58-й минуте Шон Мэлоун сравнял счёт. Победу в овертайме «Баффало» принёс оформивший дубль Шири.



На счету Малкина одна результативная передача, показатель полезности «-2», 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и силовой приём за 22.47 на льду (4.33 – в большинстве).

«Питтсбург» в овертайме проиграл «Баффало», у Малкина передача и «-2»