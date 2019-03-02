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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Российские игроки не сумели попасть в тройку лучших.

Главной звездой дня был признан нападающий клуба «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа, оформивший хет-трик во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:2).

Второй звездой стал форвард «Баффало Сэйбрз» Конор Шири, записавший на свой счёт 3 (2+1) очка и решающий гол в овертайме матча с бывшей командой — «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).

Замкнул тройку лучших хоккеистов игрового дня нападающий «Филадельфии Флайерз» Джеймс ван Римсдайк, заработавший 3 (2+1) балла в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3).

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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