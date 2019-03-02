Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и астанинского «Барыса» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». После двух матчей в серии лидирует команда Андрея Скабелки (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск.
«Торпедо»:
Браст (Тихомиров);
Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Макаренко — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Смолин — Ураков — Ильин, Веряев.
«Барыс»:
Карлссон (Граховина);
Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;
Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;
Блэкер — Полохов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.
Опубликованы составы на матч «Торпедо» — «Барыс»