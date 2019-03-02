Опубликованы составы на матч «Торпедо» — «Барыс»

Стали известны составы нижегородского «Торпедо» и астанинского «Барыса» на третий матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщают команды в «Твиттере». После двух матчей в серии лидирует команда Андрея Скабелки (2-0), третья игра пройдёт сегодня, 2 марта, начало игры — в 17:00 мск.



«Торпедо»:



Браст (Тихомиров);

Баранцев — Орлов, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Саболич — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Макаренко — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Смолин — Ураков — Ильин, Веряев.



«Барыс»:



Карлссон (Граховина);

Сведберг — Маклюков, Фрэттин — Валк — Боченски;

Диц — Орехов, Петерссон — Кормье — Михайлис;

Блэкер — Полохов, Старченко — Бойд — Шевченко;

Гренц, Семёнов, Асетов — Сагадеев — Акользин.