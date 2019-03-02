Тейлор Холл может вернуться в строй до конца сезона

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Джон Хайнс рассказал о состоянии травмированного форварда Тейлора Холла.



«Мы рассматривали несколько разных сценариев, как нам обойтись без операции. Работали с ним, с медиками, постоянно были на связи, пытаясь составить план лечения, но в итоге все-таки пришли к выводу, что операции нам не избежать. Посчитали, что артроскопия будет лучшим вариантом, и теперь ждём, когда он завершит курс реабилитации. После этого посмотрим, что делать дальше.



Холл хоккеист и хочет играть, но сейчас он восстанавливается после операции. Сначала ему нужно восстановиться. Это в его интересах и в интересах клуба. Если он восстановится на 100% к окончанию сезона и мы посчитаем, что он готов играть, он будет играть. Если нет, значит нет», — цитирует тренера официальный сайт лиги.