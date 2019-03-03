«Лос-Анджелес» — «Чикаго»: Ковальчук забросил 14-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился 14-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (идёт второй период, счёт — 4:3) он поразил ворота соперника на 16-й минуте. Ассистентами выступили форварды Джефф Картер и Брендан Лайпсик.

Видео гола Ковальчука также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Это 29-е результативное действие для Ковальчука в сезоне. Всего в НХЛ на счету россиянина 845 (431+414) очков в 870 матчах.

Ковальчук был выбран «Атлантой» на драфте 2001 года под общим первым номером. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, играя за «Атланта Трэшерз» и «Нью-Джерси Дэвилз».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19