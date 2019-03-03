Хет-трик Бенна помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях

«Даллас Старз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1(2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил Джейми Бенн. 3 (1+2) очка набрал защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 29 бросков из 30.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 23 секунды, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «+1». Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.



В параллельном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:1(2-0 0-1 1-0). Для «Ред Уингз» это поражение стало седьмым кряду.