Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хет-трик Бенна помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях

Хет-трик Бенна помог «Далласу» обыграть «Сент-Луис» в гостях
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 4:1(2:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Хет-трик в составе победителей оформил Джейми Бенн. 3 (1+2) очка набрал защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер гостей Бен Бишоп отразил 29 бросков из 30.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 16 минут 23 секунды, заблокировал два броска и окончил матч с показателем полезности «+1». Форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев очков не набрали.

В параллельном матче «Аризона Койотс» дома обыграл «Детройт Ред Уингз» — 3:1(2-0 0-1 1-0). Для «Ред Уингз» это поражение стало седьмым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1 : 4
0:2, 1:1, 0:1
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Бенн (Федун) – 16:52 (5x5), 0:2 – Клингберг (Комо, Янмарк) – 18:44 (5x5), 1:2 – Пьетранджело (Сундквист, Эдмундсон) – 35:40 (5x5), 1:3 – Бенн (Сегин, Клингберг) – 37:11 (5x4), 1:4 – Бенн (Клингберг) – 59:31 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2019, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 1
2:0, 0:1, 1:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Арчибальд (Экман-Ларссон, Яльмарссон) – 05:58 (5x5), 2:0 – Экман-Ларссон (Хиностроза, Паник) – 15:40 (5x5), 2:1 – Ларкин (Кронвалль, Манта) – 27:35 (5x4), 3:1 – Хиностроза (Чикран, Паник) – 44:37 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент