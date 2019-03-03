Ковалёв: цените Малкина. Такие ребята рождаются раз в 10–20 лет

Олимпийский чемпион Алексей Ковалёв поделился мнением о форварде «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине.

«В сборную всегда приглашали самых перспективных ребят. И когда мы готовились к соревнованиям, было видно, как Женя одарён, как он укрепляет сборную своей яркой индивидуальностью. Малкин тогда был юным, очень скромным. Боялся сделать что-то лишнее, то есть был излишне закрепощенным. Но со временем он раскрылся. А его талант был виден сразу. Все понимали, что он станет большим игроком. Мне же, как капитану, было важно, чтобы молодые ребята чувствовали себя наравне со всеми, чтобы обошлось без хоккейной „дедовщины“. Вчерашние юниоры должны со временем выходить на роль лидеров. Их потому и берут в сборную на вырост.

Второй раз мы играли вместе на Олимпиаде-2006 в Турине, когда победили канадцев в четвертьфинале. Но там Малкин ударил соперника коньком, его дисквалифицировали на полуфинал с финнами. Мне кажется, Женя мог бы многое внести и изменить в ходе того матча, который сложился для России крайне неудачно (0:4). Такого форварда, с характером, нам очень не хватало.

Потом мы виделись в 2011 году, когда меня в дедлайн обменяли в «Питтсбург». Но тогда не играли из-за травм ни Малкин, ни Сидни Кросби. Поэтому ни с одним из этих мастеров мне в НХЛ выступать не довелось. Женя приходил в раздевалку, мы нормально общались. Даже с возрастом он остался простым парнем, без звездных замашек. Вел себя скромно, шутил, был дружелюбным и никогда не ставил себя выше всех. Просто делал свою работу. Хотя, когда Малкин вернется, в 2012 году будет играть так, что его многие назовут лучшим хоккеистом в мире.

Вообще, такие центрфорварды, как Малкин, появляются в российском хоккее крайне редко. Еще могу вспомнить Павла Дацюка. Универсалы, замечательно играющие по всей площадке, умеющие отрабатывать в обороне и делающие партнеров лучше. Малкин — напористый нападающий, хорошо видит площадку. Когда он наберёт свою тысячу, если выпадет возможность, с удовольствием поздравлю Женю с этим большим достижением. Он большой молодец. Цените таких хоккеистов и смотрите на них, пока они играют. Может, такие ребята рождаются раз в 10-20 лет», — цитирует Ковалёва официальный сайт НХЛ.