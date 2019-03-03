«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.
Омская команда впервые в истории сумела обыграть «Ак Барс» в серии плей-офф, включая Суперлигу. До нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина команды встречались в плей-офф пять раз, и во всех случаях успех был на стороне казанского клуба.
Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.
«Авангард» впервые в истории обыграл «Ак Барс» в серии плей-офф