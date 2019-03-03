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«Авангард» впервые в истории обыграл «Ак Барс» в серии плей-офф

«Авангард» впервые в истории обыграл «Ак Барс» в серии плей-офф
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Ак Барс» со счётом 3:2 в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции.

Омская команда впервые в истории сумела обыграть «Ак Барс» в серии плей-офф, включая Суперлигу. До нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина команды встречались в плей-офф пять раз, и во всех случаях успех был на стороне казанского клуба.

Подопечные Боба Хартли открыли счёт в первом игровом отрезке благодаря голу Сергея Шумакова, отличившегося на 6-й минуте. Казанцы довольно быстро восстановили равновесие стараниями Антона Ландера, реализовавшего большинство. Во втором периоде Шумаков забросил ещё дважды, во втором случае он реализовал численный перевес. Команда Зинэтулы Билялетдинова отыграла один гол в начале третьего периода усилиями Михаила Глухова.

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Сергей Шумаков растерзал казанцев, которые впервые в истории КХЛ проиграли в первом раунде Кубка Гагарина со счётом 0-4.
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