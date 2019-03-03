Так «Ак Барс» ещё никогда не выносили. В КХЛ будет новый чемпион

Последний шанс «Ак Барса»

Перед началом серии мало кто мог поверить, что «Ак Барс» будет «гореть» «Авангарду» со счётом 0-3. О подобном раскладе мечтали разве что самые преданные болельщики омского клуба. Но Боб Хартли так здорово подготовил команду к плей-офф и физическом, и психологически, что на «ястребов» приятно смотреть. «Авангард» буквально уничтожал действующего чемпиона по игре, заставлял соперника нервничать, играть агрессивно, хватать неоправданные удаления.

Ослабили казанцев и проблемы с вратарём. Изначально как-то не думалось, что травма Эмиля Гарипова настолько сильно ударит по «Ак Барсу». Но на деле мы увидели совершенно другую команду, нежели в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина. В этой связи проблем у Зинэтулы Билялетдинова было хоть отбавляй, но, кроме Подъяпольского и Шарыченкова, ему больше рассчитывать не на кого.



Ко всему прочему некоторые хоккеисты татарстанского клуба заболели прямо перед плей-офф. Поговаривают, что именно поэтому «барсы» так блёкло выглядели на льду. Банально не хватало сил. Однако отступать Казани перед 4-м матчем было некуда.



Почему Хартли прав. «Ак Барс» психовал и мог поломать игроков «Авангарда» Такой хоккей нам точно не нужен.

Без Педана, Основина и Медведева

Тренерские штабы команд внесли изменения в составы. У казанцев не оказалось на льду защитника Андрея Педана, допустившего много ошибок в предыдущих играх. Его место занял Роман Манухов. Артём Михеев заменил в нападении Вячеслава Основина.



В составе гостей первый матч в серии провёл казанский воспитанник Кирилл Петров. Игру пропустил капитан «Авангарда» Евгений Медведев, который получил травму в столкновении с Владимиром Ткачёвым в третьем матче серии. Интересно, что «ястребы» заявили шесть защитников и 14 нападающих. Артём Манукян и Александр Яремчук стали запасными форвардами.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами. Продолжил забивать «Ак Барсу» Сергей Шумаков. Нападающий будто издевался над казанцами. На сей раз он сперва продавил защитника, а затем сам же добил шайбу в ворота Подъяпольского.

«Барсы» сравняли счёт в большинстве. Постма бросил от синей линии, а Ландер выполнил удачное подставление на пятаке. Гол был засчитан не сразу, но после просмотра судьи всё же указали на центр площадки. В первом периоде хозяева перебросали омичей в створ (10-8).

Шумаков – злой гений «Ак Барса»

Сергей Шумаков, поймав кураж, не собирался успокаиваться и продолжал терроризировал «Ак Барс». Форвард стал одним из лучших приобретений омичей. За океаном, как и в ЦСКА, у него не пошло, а в «Авангарде» пришёлся ко двору.



Во втором периоде сначала Семёнов закрыл чужую синюю линию, а затем передачей низом нашёл Шумакова у ворот. Бросок Сергея с кистей получился точно под перекладину ворот Подъяпольского – получите дубль.



Но и это ещё не всё. При большинстве омичей прошла поперечная передача Зернова на левый край площадки, откуда Шумаков в касание зарядил точно в цель. Есть автор первого хет-трика в Кубке Гагарина — 2019!



На Зинэтуле Билялетдинове не было лица, опытный тренер просто не понимал, что делать и как выбираться из сложившейся ситуации.

Худший результат «Ак Барса»

В третьем периоде омичи старались играть аккуратно и минимизировать ошибки. Особенно потери в средней зоне. Но избежать ошибок не удалось. Глухов поборолся сначала у борта, затем рванул к воротам. Лукоянов выполнил ответную передачу, а Михаил в ближнем бою переиграл Бобкова.

Травмировался Азеведу, которому шайба попала в лицо после броска Секача. Работникам арены пришлось соскребать кровь со льда. Джастин ушёл в раздевалку. Затем, по сообщениям местных журналистов, нападающего увезли на скорой. Всё складывалось против «Ак Барса». Не выдерживали нервы даже у болельщиков, начавших бросать на лёд посторонние предметы.



«Ак Барс» впервые проиграл в первом раунде плей-офф со счётом 0-4. «Авангард» одержал четвёртую победу в серии со счётом 3:2 и стал первой командой в этом сезоне, прошедшей в следующий раунд.



«Барсы» выходили в плей-офф в каждом сезоне КХЛ и до этого дважды не могли пройти первый раунд (в 2014 году поражение 2-4 от «Сибири», в 2016-м – поражение 3-4 от «Салавата Юлаева»).



Нынешнее сухое поражение стало вторым для «Ак Барса» в плей-офф КХЛ, в сезоне-2016/17 казанцы проиграли 0-4 в финале Востока с «Металлургом». «Авангард» впервые в истории прошёл «Ак Барс» в плей-офф, сделав это с шестой попытки.