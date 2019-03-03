Клинкхаммер — о серии с «Авангардом»: вряд ли кто-то ожидал такого развития

Нападающий «Ак Барса» Роб Клинкхаммер поделился эмоциями после поражения со счётом 0-4 в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Авангардом».



«Я не знаю наверняка, что произошло в концовке сезона. Не думал, что так случится, вряд ли кто-то вообще ожидал такого развития. Очевидно, «Авангард» был лучше, лучше во всех линиях, они выиграли четыре матча подряд.



Омичи играют в простой вертикальный хоккей, игроки двигаются большой группой, с хорошим таймингом. Наверное, мы не смогли соответствовать их скоростям. Не уверен, что игра соперника стала сюрпризом для команды. Вроде бы не так сложно было за ними успевать, просто они всё делали быстро. Понятно, что Боб Хартли ставит команде североамериканский хоккей, это одна из самых быстрых команд лиги. Мне кажется, мы должны быть способны бегать с ними на равных. Но «Авангард» выиграл 4:0, они просто лучше.



Я не видел момента травмы Азеведу и вряд ли хочу увидеть. Надеюсь, он в порядке, в жизни есть вещи важнее хоккея, и здоровье партнёра по команде к ним относится. Сейчас все думают о нём и его семье, надеюсь, он быстро восстановится», — приводит слова Клинкхаммера официальный сайт «Ак Барса».

«Вы что, не понимаете?». У Билялетдинова нет слов после 0-4 от «Авангарда» Четвёртые матчи первого раунда плей-офф КХЛ прошли в двух сериях на Западе и в двух – на Востоке. Как они сложились – в нашем обзоре дня.