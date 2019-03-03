«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Георгиев выбросил клюшку во время буллита Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, который прошёл в Нью-Йорке. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.



В серии буллитов произошёл любопытный эпизод с участием российских хоккеистов. Голкипер «синерубашечников» Александр Георгиев выбросил клюшку во время буллита, который исполнял капитан «столичных» Александр Овечкин. Вратарь помешал форварду, нарушив правила, и арбитры приняли решение засчитать гол, который принёс гостям два очка.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Хозяева открыли счёт уже на 45-й секунде встречи — Райан Строум огорчил вратаря «столичных» Брэйдена Холтби. «Вашингтон» отыгрался благодаря Карлу Хагелину, а в середине первого периода Андре Бураковски вывел гостей вперёд. «Синерубашечники» восстановили паритет во втором игровом отрезке в результате гола Павла Бучневича — россиянин забросил 13-ю шайбу в нынешнем сезоне. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.