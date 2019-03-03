«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Георгиев остановил выход Овечкина один на один

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев нейтрализовал выход один на один в исполнении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



Эпизод случился в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в Нью-Йорке. Основное время встречи закончилось со счётом 2:2.

Посмотреть видео эпизода можно на странице NBC Sports Capitals в «Твиттере».

Хозяева открыли счёт уже на 45-й секунде встречи — Райан Строум огорчил вратаря «столичных» Брэйдена Холтби. «Вашингтон» отыгрался благодаря Карлу Хагелину, а в середине первого периода Андре Бураковски вывел гостей вперёд. «Синерубашечники» восстановили паритет во втором игровом отрезке в результате гола Павла Бучневича — россиянин оформил 13-й гол в нынешнем сезоне.