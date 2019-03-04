«Витязь» — ЦСКА: опубликованы составы на четвёртый матч серии

Стали известны составы подольского «Витязя» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 марта, начало игры — в 19:30 мск. Напомним, сегодня «армейский» клуб может выиграть серию, счёт — 3-0 в пользу ЦСКА.



ЦСКА:



Сорокин (Юханссон);

Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;

Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;

Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;

Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.



«Витязь»:



Самонов (Ортио);

Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;

Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;

Головков – Романов, Ржепик – Чернов – Потехин;

Кожемякин, Кокарев (К) – Комаров – Шевченко. Гончаров.