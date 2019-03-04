Стали известны составы подольского «Витязя» и московского ЦСКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 марта, начало игры — в 19:30 мск. Напомним, сегодня «армейский» клуб может выиграть серию, счёт — 3-0 в пользу ЦСКА.
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Нестеров — Блажиевский, Капризов — Вей — Григоренко;
Дальбек — Робинсон, Карнаухов — Андронов — Мамин;
Науменков — Марченко, Хансен — Шалунов — Окулов;
Романов, Слепышев — Светлаков — Телегин.
«Витязь»:
Самонов (Ортио);
Евсеенков – Стасенко, Макеев – Швец-Роговой – Рендулич;
Катичев – Мозик, Столяров – Аалтонен – Семин;
Головков – Романов, Ржепик – Чернов – Потехин;
Кожемякин, Кокарев (К) – Комаров – Шевченко. Гончаров.
«Витязь» — ЦСКА: опубликованы составы на четвёртый матч серии