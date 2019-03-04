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Рундблад: СКА нужно было просто не поддаться панике

Рундблад: СКА нужно было просто не поддаться панике
Хоккей / КХЛ

Защитник СКА Давид Рундблад подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2 ОТ).

«Трудно вспомнить, когда я в последний раз забивал настолько важный гол. Замечательное чувство. Здорово, что удалось добиться командной победы. Толком не видел, что произошло в моменте с Коскирантой. Тяжёлый матч, мы все находились в игре.

«Спартак» — очень хорошая команда. Нужно было просто не поддаться панике, и нам это удалось. Здорово, что сумели перевернуть игру и добиться успеха. Нужно было продолжать играть в свою игру и реализовывать моменты, что мы и сделали.

Магнус играл здорово. Он подтащил там, где было нужно, а пропущенные шайбы не его вина», — передаёт слова Рундблада корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

СКА был на грани. Но его спорный гол в овертайме не отменили
«Спартак» снова отыграл две шайбы в концовке, но не смог добить питерцев в дополнительное время.
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