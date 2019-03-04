Белов: я сделал всё что мог, «Витязь» будет двигаться дальше

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов после последнего матча серии с ЦСКА (0-4) рассказал о впечатлениях от сезона.



«Хочу пожелать ЦСКА дальнейших успехов. На данный момент я сделал всё что мог, но у нас не получилось выиграть хотя бы одну игру. Для нас это восьмая игра в истории плей-офф КХЛ, но мы ещё ни разу не выигрывали. Думаю, в ближайшем будущем это произойдёт. «Витязь», наверное, выглядел немного лучше, чем два года назад. Набираемся опыта и сделали маленький шаг.



Вышли в плей-офф своими силами. Набрали 63 очка в регулярном чемпионате, а рижское «Динамо» — 62. Что касается сезона, то всегда хочется большего, мы на большее и рассчитывали. Выйти на ЦСКА — не самое приятное. На последнем выезде, когда казалось, что всё уже решено, что-то сломалось. Смазали концовку. Хотелось большего, но не всё получилось. Но первая задача решена — мы попали в плей-офф. Хотелось хотя бы матч выиграть здесь, в Подольске. Очень хотели, и, наверное, в третьей встрече мы были близки к этому по игре. Были шансы, но не получилось. Будем двигаться дальше.



Могу ли назвать подопечных богатырями? У них самоотдача хорошая была. Наверное, играй с «Локомотивом», смогли бы зацепиться за большее, но мы играли с лучшей командой регулярного чемпионата. Хотели это сделать, но не получилось», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.