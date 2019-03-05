Курри: Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки, он не настолько хорош

Генеральный менеджер «Йокерита» и пятикратный обладатель Кубка Стэнли Яри Курри оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина превзойти рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ. На счету россиянина 652 шайбы, у легендарного канадца – 894.

«Ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Овечкин делает то, что умеет лучше всего. Бьёт по воротам с угла, забивает голы в большинстве. И его броски действительно опасны. Я думаю, победа в Кубке Стэнли в прошлом году стала для него огромным облегчением, поэтому он чувствует себя намного моложе. И заслуженно является одним из лучших снайперов. Овечкин не сможет побить рекорд Гретцки. Александр не настолько хорош», — цитируют Курри «Известия».