Вайсфельд — о реакции судьи на Гудачека: арбитр не имеет права так себя вести

Известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением об эпизоде в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — СКА (2:3 ОТ, 2-2).

После игры спартаковцы атаковали судей, обращая внимания на то, что перед голом Давида Рундблада Ярно Коскиранта выбил клюшку из рук защитника красно-белых. Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек активнее всех возмущался решением главных арбитров, в итоге вызвав ответную реакцию одного из судей матча Николая Акузовского. 35-летний арбитр в жёсткой форме попросил словацкого вратаря покинуть судейскую зону.

«Что касается эпизода между Гудачеком и судьёй, то, конечно, арбитр не имеет права так себя вести», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Пошел ты…». Судьи все-таки добили «Спартак» И отправили Гудачека куда подальше. Цензурных слов не было.