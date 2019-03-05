Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Тайлер Эннис, оформивший в игре с «Калгари Флэймз» (6:2) первый хет-трик в карьере.

Второй звездой признан ещё один форвард «Торонто» Зак Хайман, дважды поразивший ворота «Калгари».

Замкнул тройку лучших нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Баффало Сэйбрз» (4:3). 2 марта благодаря шайбе в ворота «Коламбус Блю Джекетс» немецкий форвард достиг отметки в 40 шайб в сезоне. Драйзайтль стал третьим игроком после капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, кому покорился этот рубеж.