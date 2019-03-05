Президент «Куньлуня»: планируем, что уже следующий сезон проведём в Пекине

Президент «Куньлунь Ред Стар» Райтис Пилсетниекс рассказал о ситуации с домашней ареной на следующий сезон.

«Мы надеемся, что уже следующий сезон сможем провести в Пекине, и делаем для этого всё возможное. Арена «Шоуган», на которой мы провели два заключительных матча, очень понравилась всем: и нам, и нашим соперникам из «Адмирала» и «Барыса», и болельщикам. Наша команда наконец-то ощутила, каково это – играть дома при поддержке своих трибун. Так что если коротко отвечать на поставленный вами вопрос, то мы планируем играть в Пекине. Для этого ещё нужно решить много организационных и технических вопросов, и мы постараемся их решить.

Трудно сказать, как я отношусь к идее плей-ин. С одной стороны, это усилит интригу. Но повысит ли уровень соревнования в целом? Не убеждён. При существующей системе ты понимаешь, что команды, занявшие места в топ-8, заслужили право сыграть в плей-офф – тем, что провели долгий регулярный чемпионат лучше остальных. А если расширять круг претендентов, то зачем тогда вообще нужен регулярный чемпионат? Мне кажется, что его ценность девальвируется: никто не будет биться за восьмое место, раз оно ничего не гарантирует, главная борьба переместится ниже, в район 10-го места. Что в этом хорошего?» — сказал Пилсетниекс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.