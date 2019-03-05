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Директор «Салавата» — болельщикам: просим сообщать обо всех возможных нарушениях

Директор «Салавата» — болельщикам: просим сообщать обо всех возможных нарушениях
Хоккей / КХЛ

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заявление магнитогорского «Металлурга», попросившего болельщиков уфимской команды вести себя на арене в Магнитогорске согласно регламенту КХЛ и использовать атрибутику «Салавата» исключительно в гостевом секторе.

«Все правила поведения болельщиков на спортсооружениях и их законные права чётко прописаны в регламенте лиги. Соответствующее разъяснение мы дали на нашем сайте. Поэтому просим сообщать в клуб обо всех возможных нарушениях. Клуб всегда будет отстаивать законные интересы своих болельщиков, где бы они не поддерживали наш «Салават Юлаев», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» перед пятым матчем серии
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