Директор «Салавата» — болельщикам: просим сообщать обо всех возможных нарушениях

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал заявление магнитогорского «Металлурга», попросившего болельщиков уфимской команды вести себя на арене в Магнитогорске согласно регламенту КХЛ и использовать атрибутику «Салавата» исключительно в гостевом секторе.



«Все правила поведения болельщиков на спортсооружениях и их законные права чётко прописаны в регламенте лиги. Соответствующее разъяснение мы дали на нашем сайте. Поэтому просим сообщать в клуб обо всех возможных нарушениях. Клуб всегда будет отстаивать законные интересы своих болельщиков, где бы они не поддерживали наш «Салават Юлаев», — сказал Курносов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Металлург» обратился к болельщикам «Салавата Юлаева» перед пятым матчем серии