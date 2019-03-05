Чайка — о Гальченюке: посмотрите на его голы, такие снайперы — редкость

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Джон Чайка поделился мнением об игре нападающего Алекса Гальченюка. 25-летний форвард в 55 матчах сезона отметился 36 (15+21) баллами.



«Посмотрите, какой у него спурт получается, какие у него моменты, какие голы он забивает. Если не забивает, то создаёт моменты для других. А если и это у него не получается, тогда он реализует буллиты. Он — один из тех игроков, которые умеют играть ответственные матчи. В них он выстреливает. Об этом мы часто говорили в прошлом году. У нас была команда, но мы не могли создать и реализовать ключевой момент. А он может. Он — снайпер. Такие игроки — редкость, их очень сложно найти. Но мы смогли, и он делает свою работу. У него всё получается, и результат налицо», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

«Аризона» выиграла шестой матч подряд, до зоны плей-офф осталось одно очко