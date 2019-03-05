Александр Радулов не сыграет с «Рейнджерс», он опоздал на тренировку

Нападающий американского клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов не сыграет в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Марк Степнески. Как сообщается, российский нападающий опоздал на утреннюю тренировку команды. «Даллас» сыграет в 11 нападающих и семь защитников.



32-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, сумев записать на свой счёт 51 (17+34) балл при показателе полезности «+12» и 46 минутах штрафного времени. В среднем Радулов проводил на площадке около 20 минут за матч.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19