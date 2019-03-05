Украденную у игрока сборной Канады клюшку продают за 40 тыс. рублей

Украденная у канадского хоккеиста клюшка продавалась на аукционе за 40 тысяч рублей, сообщает «Р-Спорт». Напомним, после завершения матча Канада — Великобритания (12:0) на Универсиаде, когда спортсмены уходили в подтрибунное помещение, один из болельщиков выхватил клюшку у игрока канадской сборной и скрылся вместе с ней.



«Клюшку мне подарил канадский хоккеист после игры. Продаю за ненадобностью. Цена символическая. Это не только сувенир со студенческих игр, но и хороший спортивный инвентарь. В отличном состоянии. Перепродажа. (Покупатель на связь не вышел, теперь дешевле)», — написано в объявлении о продаже.

Посмотреть видео момента с украденной у канадского хоккеиста клюшкой также можно на «Чемпионате».