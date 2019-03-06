Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ

«Слован» стал главным кандидатом на исключение из КХЛ в нынешнее межсезонье, сообщает «Спорт Бизнес Online».



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Возможное исключение «Слована» связано с уходом с руководящих постов «Газпрома» бывшего президента КХЛ Александра Медведева на должность президента футбольного клуба «Зенит». Эта компания в нынешнем сезоне была генеральным партнёром словацкого клуба. Перед началом сезона руководители клуба объявили, что ищут стратегического партнёра для стабилизации финансовой ситуации в клубе.



В начале февраля КХЛ заявила, что до 31 марта акционеры клуба должны подписать соглашение с новыми спонсорами.

Как сообщал ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко лига по итогам сезона исключит клуб, который займёт последнее место в рейтинге КХЛ.