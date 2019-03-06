Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ

Источник: «Слован» — главный кандидат на исключение из КХЛ
Хоккей / КХЛ

«Слован» стал главным кандидатом на исключение из КХЛ в нынешнее межсезонье, сообщает «Спорт Бизнес Online».

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

Возможное исключение «Слована» связано с уходом с руководящих постов «Газпрома» бывшего президента КХЛ Александра Медведева на должность президента футбольного клуба «Зенит». Эта компания в нынешнем сезоне была генеральным партнёром словацкого клуба. Перед началом сезона руководители клуба объявили, что ищут стратегического партнёра для стабилизации финансовой ситуации в клубе.

В начале февраля КХЛ заявила, что до 31 марта акционеры клуба должны подписать соглашение с новыми спонсорами.

Как сообщал ранее президент КХЛ Дмитрий Чернышенко лига по итогам сезона исключит клуб, который займёт последнее место в рейтинге КХЛ.

«Слован» может покинуть стадион имени Ондрея Непелы из-за долга почти в € 1 млн
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент