Скабелка: игроки «Барыса» хотели сохранить счёт, хотя установки совсем другие

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка проанализировал игру команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (3:1).



«Хороший матч. Спасибо болельщикам, отличная атмосфера. Всех с победой! Готовимся к следующей игре. Наверное, опыта не сильно много в таких играх, поэтому отдали инициативу в третьем периоде. Ребята хотели сохранить счёт, хотя тренерские установки в перерыве совсем другие. Наступает нервозность. Естественно, мы работаем, через эти вещи мы будем учиться и становиться лучше как команда.



Конечно, перестановки в звеньях себя оправдали. Забило и одно звено, и другое. Сегодня не совсем доволен действиями третьего звена, скажу честно», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду» Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии – 3-2.