Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Скабелка: игроки «Барыса» хотели сохранить счёт, хотя установки совсем другие

Скабелка: игроки «Барыса» хотели сохранить счёт, хотя установки совсем другие
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка проанализировал игру команды в пятом матче серии первого раунда плей-офф с «Торпедо» (3:1).

«Хороший матч. Спасибо болельщикам, отличная атмосфера. Всех с победой! Готовимся к следующей игре. Наверное, опыта не сильно много в таких играх, поэтому отдали инициативу в третьем периоде. Ребята хотели сохранить счёт, хотя тренерские установки в перерыве совсем другие. Наступает нервозность. Естественно, мы работаем, через эти вещи мы будем учиться и становиться лучше как команда.

Конечно, перестановки в звеньях себя оправдали. Забило и одно звено, и другое. Сегодня не совсем доволен действиями третьего звена, скажу честно», — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса».

«Барыс» попал в мясорубку. Скабелка так готовится к «Авангарду»
Астанинцы не допустили ещё одного «камбэка» от «Торпедо» и вырвались вперёд в серии – 3-2.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент