Уланов: эмоции — нормальное явление, даже в шахматах под столом пинаются

Тренер «Спартака» Игорь Уланов поделился эмоциями после поражения со счётом 1:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф со СКА.

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«Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, за каждый эпизод, за каждую шайбу. Была отличная игра плей-офф, это видно и сверху, и с лавочки. Все бились от ножа. Было не так много моментов, но соперник нанёс почти 30 бросков, 19 мы заблокировали. Это и есть отдача ребят. В третьем периоде эмоции перехлестнули, и нас за это наказали. Будем делать выводы. СКА свои стены помогли, теперь будем надеяться на наши стены.



У меня в Питере остался незаконченный бизнес. Будем надеяться, что вернёмся. Не вижу в команде усталости. Ребята в хорошей форме. Без эмоций в хоккее нечего делать. Кто-то правильно их использует, кто-то держит в себе. У нас пару раз они выплеснулись, но намного опаснее, когда у тебя их нет. Равнодушных не было с обеих сторон. Это нормальное явление. Даже в шахматах под столом пинаются», — передаёт слова Уланова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.