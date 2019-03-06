И снова судьи? СКА забил победный гол под смех «Спартака»

Серия вернулась в Петербург при равном счёте. Четвёртый матч был омрачён судейским скандалом – в овертайме главный судья Николай Акузовский сначала не зафиксировал нарушение Ярно Коскиранты, который выбил клюшку из рук Ярослава Дыбленко, а через несколько секунд СКА забил победный гол. Юлиус Гудачек долго возмущался, пытаясь воззвать к благоразумию арбитра, но в ответ получил лишь порцию мата, которая попала в телеэфиры.

На следующий день КХЛ признала ошибку Акузовского, главный арбитр лиги Алексей Анимисов пообещал принять к нему дисциплинарные меры. Бригада арбитров пятого матча полностью поменялась. Будем надеяться, на сей раз обойдётся без скандалов?

«Это бездарность судьи. Он не должен и не достоин работать в плей-офф КХЛ» Леонид Вайсфельд и Александр Зайцев — о нашумевших судейских решениях в матче «Спартак» — СКА.

В четвёртой игре всё могло обойтись без овертайма, если бы не внезапный атакующий порыв «Спартака», который забил два гола за 21 секунду и сравнял счёт в третьем периоде. Красно-белые большей частью оборонялись и действовали довольно пассивно. Для успеха им надо искать счастья в атаке.

Так и получилось. С первых же секунд «Спартак» показал, что не собирается отсиживаться у своих ворот – Котляревский обокрал Барабанова на выходе из зоны и мог спокойно завершать момент, потом в отличной позиции оказался Ганзл, но тоже не смог переиграть Хелльберга.

Красно-белых хватило на несколько минут, до тех пор, пока они не получили большинство. СКА в меньшинстве выглядел опаснее соперника, хотя в концовке двухминутки Хохлачёв промахнулся по пустым воротам. Затем команды поменялись местами – «Спартак» едва не забил в меньшинстве, после чего Артём Зуб попал в штангу, бросая в пустой угол.

«Армейцы», наоборот, раскочегарились под конец периода и взяли инициативу в свои руки. Кузьменко выходил «один в ноль», подкараулив «Спартак» на смене, но его весь сезон преследует невезение, вот и на этот раз Андрей банально промахнулся.

«Спартак» чувствует себя равным со СКА

Откровенно говоря, оборона обеих команд оставляла желать лучшего. Раз за разом болельщики замирали, хватаясь за головы – как не забили? Как не пропустили? Кто-то должен был забить, более 23 минут на табло горели одинокие нули, но во втором периоде характер игры поменялся. «Спартак» расправил крылья, великолепно провёл большинство, а затем открыл счёт. Гудачек заметил, что уставшие игроки СКА поехали меняться, и развернул молниеносную атаку, которую завершил Антон Злобин.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

«Спартак» уже не соперник СКА? Пять вопросов по сериям плей-офф КХЛ Когда закончится серия «Йокерита» с «Динамо» и дожмёт ли «Салават Юлаев» команду Йозефа Яндача.

СКА делал всё, что мог, но Гудачек, кажется, уже поймал кураж. Наиль Якупов выскочил со скамейки и на бешеной скорости прорывался к воротам, но был остановлен. Михаил Мальцев попал в перекладину. В третьем периоде «Спартак» немного откатился назад, стал удаляться. Было невозможно поверить, что СКА, как и в первом матче, останется с «баранкой». Не остался – после удаления Ганзла первая тройка как по учебнику расчертила комбинацию, которую завершил Максим Карпов. Кажется, «армейцы» и сами сначала удивились голу – замерли, и только через секунду бросились обниматься.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

СКА забивал, Гончарову оставалось только смеяться

«Спартак» дрогнул. Сначала Александр Осипов полез толкаться с Антоном Беловым и поехал отдыхать, затем Максим Гончаров врезался в Николая Прохоркина. Форвард СКА долго лежал на льду, а Гончарова наказали за удар коленом. Он поехал в штрафбокс и долго смеялся.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

Прохоркин через пару минут вернулся на лёд, уже при счёте 2:1 в пользу СКА. Это Давид Рундблад прошил Гудачека с близкой дистанции. Можно ругать судей, но у «Спартака» было три попытки большинства в третьем периоде, но красно-белые ими не воспользовались. А СКА ждал, терпел, не опускал руки и был вознаграждён.

Видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

В тяжелейшем матче СКА впервые в этой серии выходит вперёд и может оформить выход во второй раунд уже послезавтра. Как бы ни закончилась эта битва, одно можно сказать точно – «Спартак» заставил себя уважать. И всё-таки хочется надеяться, что седьмой матч будет, эта серия его более чем достойна.