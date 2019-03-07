Мужская сборная России разгромила команду Венгрии на Универсиаде

Мужская сборная России на Универсиаде разгромила команду Венгрии, встреча завершилась со счётом 8:0. У россиян авторами заброшенных шайб стали Иван Ларичев (дубль), Павел Медведев, Владислав Мисников, Никита Камалов, Вадим Кудако, Евгений Воронков и Игорь Руденков.
Российская команда играла в следующем составе:
Никита Богданов (Никита Серебряков)
Вадим Кудако – Никита Камалов, Егор Морозов — Богдан Якимов — Игорь Руденков (К);
Андрей Чуркин — Михаил Тихонов (А), Максим Джиошвили — Данила Квартальнов — Иван Ларичев;
Павел Медведев — Александр Сорокин (А), Дмитрий Колготин — Александр Шаров — Денис Орлович-Грудков;
Евгений Воронков — Иван Крылов, Владислав Мисников — Максим Мальцев — Вячеслав Шевченко.
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