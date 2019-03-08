Хартикайнен после победы над «Металлургом» выложил фото с охоты на лис

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен после победы в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Металлургом» (4-2) потроллил магнитогорскоую команду.

«Недавно охотился на лис», — написал Хартикайнен в своём «инстаграме», сопроводив пост фотографией с убитыми лисами. Финский форвард таким образом намекнул на победу в серии с «Металлургом», чьим талисманом является лисёнок.

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Хартикайнена.

В шестой игре серии подопечные Николая Цулыгина открыли счёт на 15-й минуте благодаря точному броску Теэму Хартикайнена. Гости отыгрались в концовке второго периода стараниями Михала Булиржа, реализовавшего численный перевес. Хозяева взяли тренерский запрос на положение «вне игры», но арбитры гол «Магнитки» не отменили. Гости вышли вперёд за две секунды до сирены на второй перерыв — Ник Шор огорчил голкипера Юху Метсолу, реализовав выход один на один. Хартикайнен перевёл игру в овертайм за 46 секунд до сирены об окончании третьего периода, а в овертайме победу хозяевам принёс Йоонас Кемппайнен.