СКА одолел «Спартак» в Москве и выиграл серию плей-офф со счётом 4-2

«Спартак» встречался со СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.



СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

«Спартак» напугал СКА, а потом получил 0-4. Теперь Питер ждёт «Локомотив» Красно-белые дали сопернику бой, но не хватило мастерства. Стыдиться москвичам нечего.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.