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«Спартак» — СКА. Платная прямая трансляция
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СКА одолел «Спартак» в Москве и выиграл серию плей-офф со счётом 4-2

СКА одолел «Спартак» в Москве и выиграл серию плей-офф со счётом 4-2
Хоккей / КХЛ

«Спартак» встречался со СКА в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а счёт был открыт в концовке второго игрового отрезка. Нападающий «армейцев» Никита Гусев поразил ворота Юлиуса Гудачека и вывел питерцев вперёд. На 58-й минуте гости провели разящую контратаку, которую точным броском завершил Сергей Плотников, ему ассистировал Павел Дацюк. Красно-белые сократили отставание в счёте благодаря голу Ильи Зубова.

СКА выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в полуфинал Западной конференции. Следующим соперником подопечных Ильи Воробьёва будет ярославский «Локомотив». Первый матч серии состоится 13 марта.

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КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
08 марта 2019, пятница. 17:00 МСК
Спартак
Москва
1 : 2
0:0, 0:1, 1:1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Гусев (Зуб, Мальцев) – 35:41 (5x5), 0:2 – Плотников (Дацюк, Гусев) – 57:35 (5x5), 1:2 – Зубов (Ганзл) – 58:44 (6x5)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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