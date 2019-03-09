Бобровский вернётся в ворота «Коламбуса» в домашней игре с «Питтсбургом»

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский примет участие в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Об этом сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Аарон Порцлайн со ссылкой на главного тренера «мундиров» Джона Тортореллу.



Россиянин не попал в заявку «Коламбуса» на предыдущий матч с «Питтсбургом» (0:3), который состоялся в ночь на 8 марта мск. После игры Торторелла объяснил, что такая мера была продиктована желанием предоставить Бобровскому отдых.



В этом сезоне 30-летний россиянин провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и одержал 28 побед. Бобровский отражает 90,5% броска за матч, пропуская 2,81 шайбы. В настоящий момент «Коламбус» занимает девятое место в Восточной конференции.

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки «Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.