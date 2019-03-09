Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки

«Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.

Лидер турнирной таблицы НХЛ «Тампа» первой оформила выход в плей-офф. С большой долей вероятности «молнии» выиграют и Президентский кубок, а мы пока попробуем прикинуть, кто из команд попадёт в восьмёрку, а кто останется за бортом кубковой весны.

Столичный дивизион

* результаты за последние две недели – победы-поражения-поражения ОТ/Б

Попадут в плей-офф: «Вашингтон», «Айлендерс», «Питтсбург»

Могут попасть: «Каролина», «Коламбус», «Филадельфия»

«Вашингтон» набрал чемпионскую форму, не проигрывает шесть матчей подряд и вышел на первое место в дивизионе. У команды Александра Овечкина будет непростая концовка – из 14 оставшихся матчей семь придутся на битвы внутри дивизиона, а также предстоят три матча с «Тампой», и по одному – с «Виннипегом», «Миннесотой», «Флоридой» и «Монреалем». Однако «столичные» могут чувствовать себя относительно спокойно, потому что имеют отрыв в 8 очков и один матч в запасе по сравнению со второй «уайлд-кард».

Неплохо чувствует себя и «Питтсбург», который поднялся в топ-3 дивизиона. Ближайшие несколько матчей (с «Коламбусом», «Бостоном» и «Вашингтоном») должны показать, насколько крепко команда встала на ноги. «Питтсбург» — единственная команда, которая неизменно выходила в плей-офф последние 12 лет и, скорее всего, несмотря на все проблемы, продлит эту серию. Возможно, скатится в «уайлд-кард», но вероятность непопадания в плей-офф крайне мала.

«Айлендерс» в последние полтора месяца немного сдали, но не настолько сильно, чтобы начать нервничать. Тем более на финише регулярки им предстоит всего несколько матчей с действительно серьёзными соперниками, остальные же являются вполне проходимыми.

Самое интересные события разворачиваются за пределами топ-3. Сразу три команды дивизиона претендуют на «уайлд-кард». «Каролина» и «Коламбус» идут практически нос в нос, но в последнее время игра «мундиров» вызывает опасения. Клуб серьёзно усилился к плей-офф и рискует туда не попасть. Меньше всех шансов, конечно, у «Филадельфии», которой надо отыгрывать семь очков и надеяться на осечки набравшей ход «Каролины» и «Монреаля» из соседнего дивизиона. А вот у «Каролины» шансы не просто неплохие, а отличные. Команда, которую с подачи Дона Черри теперь называют «бандой придурков», прочувствовала вкус побед и может оформить первый выход в кубковую весну с 2009 года.

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Атлантический дивизион

Попадут в плей-офф: «Тампа», «Бостон», «Торонто»

Могут попасть: «Монреаль»

В Атлантическом дивизионе, как и в предыдущие годы, такого накала борьбы нет. «Оттава» и «Детройт» фактически доигрывают сезон, «Баффало» и «Флориде» будет очень сложно отыграть отставание от «Монреаля». «Канадиенс», в свою очередь, провели на два матча больше «Каролины» и «Коламбуса», которые тоже борются за «уайлд-кард», и их шансы на восьмёрку можно оценить как 50/50. Всё будет зависеть от того, кто быстрее преодолеет спад – «Канадиенс» или «Коламбус».

Первая тройка уже фактически определена – «Тампа» первой оформила выход в плей-офф и имеет фантастический отрыв от соперников, и даже последние неудачи (0:3 от «Миннесоты» и 2:4 от «Бостона») не скинут её с первого места. Впереди – три матча с «Вашингтоном», два – с «Бостоном», по одному – с «Торонто», «Аризоной», «Сент-Луисом», «Каролиной» и «Монреалем», но даже в таком напряжённом календаре «молнии» должны выиграть больше половины.«Бостон» сейчас – самая крутая команда в лиге, которая разрывает вообще всех («Вашингтон», «Тампа», «Сан-Хосе» и далее по списку) и с 30 января не уходит с поля без набранных очков. «Мишкам» всё равно, с кем играть, заключительный отрезок регулярки они должны легко преодолеть.

«Торонто» находится в выгодном положении – прочно закрепившись на третьем месте дивизиона, команда не испытывает давления, тем более идущий следом «Монреаль» провёл на два матча больше. Вопрос попадания в плей-офф у «Торонто» не стоит, им уже важно постараться опередить «Бостон» и занять вторую строчку. Впрочем, сделать это будет непросто.

Центральный дивизион

Попадут в плей-офф: «Виннипег», «Нэшвилл», «Сент-Луис»

Могут попасть: «Даллас», «Миннесота», «Колорадо»

Как и в Восточной конференции, на Западе команды из топ-3 уже практически забронировали себе путёвки в Кубок Стэнли. «Виннипег» в последнее время играет нестабильно, проигрывая командам, которые поймали волну – «Аризоне», «Миннесоте», «Тампе». 11 из 15 матчей «Джетс» сыграют с претендентами на плей-офф, но, даже потеряв очки там, где их надо брать, они вряд ли выпадут из тройки.

У «Нэшвилла» ситуация интереснее. С одной стороны – практически гарантированный выход в плей-офф, с другой – они провели на два матча больше остальных и если выигрывают, то чаще на зубах – в одну шайбу, за пределами основного времени. Им определённо на руку, что и «Сент-Луис» после великолепного февраля начал испытывать проблемы. Что до «блюзменов», то календарь им благоволит. Девять из 15 матчей они проведут с клубами, не попадающими в плей-офф, очки там надо брать обязательно.

Нешуточная борьба разворачивается за «уайлд-кард», и пока самым вероятным претендентом на восьмёрку выглядит «Даллас». В прошлом году именно мартовский чудовищный провал похоронил надежды команды на плей-офф, в этом году всё наоборот. «Звёзды» выучили урок и к весне набрали хороший ход.

«Миннесота» после ужасного отрезка в феврале (9 поражений в 10 играх) выдала серию из пяти побед и серьёзно повысила свои шансы. Однако теперь «Уайлд» начинает отдавать нажитое таким большим трудом. Впереди у них длинная домашняя серия с сильными соперниками, в которой надо брать как можно больше очков. Потому что сзади – «Аризона», у которой есть два матча в запасе.

«Колорадо» ещё сохраняет надежду, но для попадания в плей-офф им нужно совершить настоящий подвиг. Пока же всё наоборот – команда уверенно летит вниз, проигрывая даже записным аутсайдерам.

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Тихоокеанский дивизион

Попадут в плей-офф: «Калгари», «Сан-Хосе», «Вегас»

Могут попасть: «Аризона»

По первой тройке тут тоже всё очевидно – «Сан-Хосе» и «Калгари» спорят за звание лучшей команды Запада (и «Шаркс» сейчас смотрятся предпочтительнее), а у «Вегаса» слишком большое преимущество по очкам над преследователями.

Интересна «Аризона» — эта команда который год сильно проводит концовку чемпионата, однако в плей-офф не попадала с сезона-2011/12. Сейчас «Койотс» становятся грозой авторитетов – за последний месяц они обыграли «Даллас», «Вегас», «Торонто», «Виннипег» и «Калгари». И пусть сейчас их шансы можно оценить как «чуть лучше, чем у «Колорадо», за этой командой стоит последить. Она может преподнести приятный сюрприз своим болельщикам.