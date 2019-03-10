Быков: подозреваю, что в суматохе дедлайна «Коламбус» хватал всех, кого можно

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о нестабильной игре «Коламбус Блю Джекетс».

«Командное взаимопонимание не складывается за один день. Подбирать игрока в состав нужно тщательно. Собирать о нём всю инсайдерскую информацию, узнавать нюансы — не только о его игре. Нужно нарисовать психологический портрет, как он будет уживаться в раздевалке.

Не знаю, по какому принципу комплектовался «Коламбус». Но подозреваю, что в суматохе дедлайна хватали всех, кого можно было взять, на усиление. Там уже не было времени составлять досье. Хотя штаб у генменеджера Ярмо Кекяляйнена должен быть грамотным. Вряд ли они брали «котов в мешке», основываясь только на статистике.

Знаю, сразу шестеро игроков «Коламбуса» становятся неограниченно свободными агентами — вратари Сергей Бобровский и Кейт Кинкейд, защитник Адам Маккуэйд, форварды Артемий Панарин, Мэтт Дюшейн, Райан Дзингел. Трудно ли тренеру управлять игроками в такой ситуации? Нет ли тут ситуации, когда человек «сидит на чемоданах»?



Думаю, нет. «Коламбус» дает игрокам возможность себя показать, потому что делает ставку на конкретный сезон. Нужно выстрелить здесь и сейчас. Хоккеисты же работают на будущий контракт, повышая ценник. И если возьмёшь Кубок Стэнли, то заключишь более выгодную сделку — не важно, с «Блю Джекетс» или с кем-то ещё», — цитирует Быкова официальный сайт НХЛ.