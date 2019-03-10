«Коламбус» грохнул «Питтсбург». Бобровский не хочет остаться без плей-офф

«Прямо сейчас мы — команда, которая очень мало забивает. И это действительно сказывается на резуультате. Мы делаем много хороших вещей, у нас были классные, красивые моменты. Но… мы просто не забиваем», — так охарактеризовал игру «Коламбуса» капитан команды Ник Фолиньо. Говорил он это после предыдущего матча, когда «мундиры» всухую уступили «Питтсбургу» со счётом 0:3 — то поражение огайское издание Columbus Dispatch даже назвало унизительным.

Кто попадёт в плей-офф НХЛ? Все расклады на конец регулярки «Каролина» и «Аризона» мчат в кубковые игры, а «Колорадо» уже может не дёргаться.

За шесть матчей, проведённых после дедлайна, «Блю Джекетс» действительно продемонстрировал крайне низкую результативность. За этот промежуток команда забивала в среднем 1,5 гола за игру (29-е место в лиге), что вдвое меньше обычной продуктивности (3,2, 10-е место). Такой спад был крайне удивителен, если учесть, в в Юрьев день «мундиры» прикупили двух форвардов, способных забивать более 20 голов за сезон — Мэтта Дюшейна и Райана Дзингела.

«Нас всех это сильно беспокоит. У меня нет объяснений тому, почему мы так плохо играем в атаке. Нужно просто работать», — заявил Дюшейн, к игре которого у болельщиков были претензии. После того, как он прибыл в «Коламбус» 22 февраля, за 8 матчей он набрал только 3 (1+2) очка, и его спад пришёлся на самое нежелательное время. «Через спады проходят все. Я сам проходил и через куда более худшие отрезки. Это мой первый спад в сезоне. Мы действительно не можем забить, это какое-то безумие. Если бы на дворе не была весна, и не было важно каждое очко, то над этим можно было бы посмеяться», — добавил форвард.



На этот раз ему забить снова не удалось, но «мундиры» сумели избежать очередного поражения от «Пингвинз» и сохранили шансы на продолжение борьбы.

«Коламбус» обыграл «Питтсбург» первый раз за два календарных года — предыдущий успех в матче с «пингвинами» был зафиксирован 17 февраля 2017-го, когда «Блю Джекетс» выиграл в овертайме со счётом 2:1.

На этот раз «мундирам» удалось хорошо начать встречу, что стало залогом уверенной игры. Уже на третьей минуте Бун Дженнер открыл счёт, завершив комбинацию с участием Андерсона и Фолиньо. Для Андерсона это очко стало 100-м в карьере.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

В начале второй двадцатиминутки Кэм Аткинсон воспользовался несогласованностью Фила Кессела и Евгения Малкина, и оформил перехват. Острая контратака привела ко второму голу «мундиров», забитому в меньшинстве.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Чуть позже Малкин исправился, ассистировав Заку Астон-Ризу, и этот гол ненадолго возродил во встрече интригу, но «Коламбус» смог удержать победный настрой.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Если бы не голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, счёт в пользу «Коламбуса» вполне мог быть крупнее.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Битва за «уайлд-кард», Восток:



1. «Питтсбург» — 68 матчей, 81 очко.

2. «Коламбус» — 68 матчей, 79 очков.

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3. «Монреаль» — 69 матчей, 79 очков.

4. «Филадельфия» — 68 матчей, 74 очка.

«Мы обыграли «Питтсбург» первый раз за два года? Статистика живёт в прошлом. В знаете это? Так вот идите туда и создавайте свою историю. Сейчас не имеет никакого значения, что там было в прошлом, как мы сыграли в последний раз и кто кого обыгрывал», — сердито сказал Сергей Бобровский, отразивший 28 бросков из 29.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.